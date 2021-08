Lindre-Basse Lindre-Basse Lindre-Basse, Moselle GEOCACHING Lindre-Basse Lindre-Basse Catégories d’évènement: Lindre-Basse

Lindre-Basse Moselle Lindre-Basse 5 EUR .Participez à un jeu de piste en plein air à l’aide de coordonnées GPS. Cette activité sera l’occasion pour vous d’apprendre à utiliser un GPS de randonnée et découvrir le vaste monde du Géocaching. Sur réservation, à partir de 10 ans lindre@moselle.fr +33 3 87 35 02 80 http://www.domainedelindre.com/ département de la Moselle dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Lieu Lindre-Basse Adresse Etang de Lindre 67 rue Principale Ville Lindre-Basse lieuville 48.79793#6.74775