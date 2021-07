Chantepie Mairie de Chantepie Chantepie, Ille-et-Vilaine Géocaching en famille ! Mairie de Chantepie Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Le géocaching c’est quoi ? ————————– Le géocaching est un loisir qui consiste à utiliser la technique du géopositionnement par satellite (GPS) pour rechercher ou dissimuler des « géocaches », dans divers endroits à travers la ville. Une chasse au trésor grandeur nature, pour les petits et les grands ! Le parcours cantepien ——————— Un parcours de géocaching a été créé à Chantepie par les parents bénévoles du Comité consultatif Parentalité : venez l’inaugurer en famille ! Rendez-vous à la salle des Marelles (sous la mairie) entre 13h30 (premier départ) et 16h30 (dernier départ). Départ échelonné tout au long de l’après-midi, parcours d’1h environ. Un pot sera proposé aux familles participantes à leur arrivée. Fin de l’après-midi à 18h. Accueil libre – gratuit – en famille

