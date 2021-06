Mâcon Mâcon 71000, Mâcon Géocaching : cap au nord Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: 71000

Mâcon

Géocaching : cap au nord Mâcon, 19 juin 2021-19 juin 2021, Mâcon. Géocaching : cap au nord 2021-06-19 14:00:00 – 2021-06-19 16:45:00 Parking des Rigolettes 23 Rue Bernard de Romanet

Mâcon 71000 8 8 EUR Pour la fête de la musique, est organisée la première chasse aux chansons au Vallon des Rigolettes à Mâcon.

Retrouvez 8 titres de chansons et chanter au moins le refrain pour remporter un écouteur JBL intra-auriculaire.

Découvrez également notre labyrinthe musical tonique qui est un slalom de plots géants.

Gratuit.

Sous les plots ,il y a des numéros allant de 1 à 20. Prenez le numéro, indiquez-le à l’animateur qui lancera la musique. Puis donnez le nom de l’artiste du morceau.

Attention à chaque mauvaise réponse un plot est retiré et vous risquez de ne pas atteindre la sortie. https://www.billetweb.fr/pro/reservation-geocaching-ludicaches Pour la fête de la musique, est organisée la première chasse aux chansons au Vallon des Rigolettes à Mâcon.

Retrouvez 8 titres de chansons et chanter au moins le refrain pour remporter un écouteur JBL intra-auriculaire.

Découvrez également notre labyrinthe musical tonique qui est un slalom de plots géants.

Gratuit.

Sous les plots ,il y a des numéros allant de 1 à 20. Prenez le numéro, indiquez-le à l’animateur qui lancera la musique. Puis donnez le nom de l’artiste du morceau.

Attention à chaque mauvaise réponse un plot est retiré et vous risquez de ne pas atteindre la sortie.

Détails Catégories d’évènement: 71000, Mâcon Étiquettes évènement : Autres Lieu Mâcon Adresse Parking des Rigolettes 23 Rue Bernard de Romanet Ville Mâcon lieuville 46.30936#4.82436