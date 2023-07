Balade ludique à Bois-Colombes avec l’application Géocaching Géocaching à Bois-Colombes Bois-Colombes, 16 septembre 2023, Bois-Colombes.

Balade ludique à Bois-Colombes avec l’application Géocaching 16 et 17 septembre Géocaching à Bois-Colombes Accès libre, équipement nécessaire : un smartphone équipé d’un GPS.

Le géocaching est un jeu de piste numérique qui se pratique grâce à une application mobile sur smarphone et avec le GPS. Objectif : trouver des « géocaches » dissimulées un peu partout dans la commune !

Cette balade ludique dans Bois-Colombes, proposée par la Ville, pemet de découvrir des lieux insolites ou disparus, des anecdotes historiques tout en vous amusant en famille ou en amis.

Pour partir à la découverte des « géocaches » de Bois-Colombes, il faut télécharger l’application « Géocaching » disponible et gratuite sur Apple Store (Iphone) et Play store (Androïd).

Géocaching à Bois-Colombes 15 rue Charles-Duflos 92270 Bois-Colombes Bois-Colombes 92270 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 19 83 00 https://www.bois-colombes.fr/ville-attractive/patrimoine-et-histoire/ Ancien quartier de Colombes, la ville de Bois-Colombes a été créée en 1896. D’une superficie de 192 hectares, la ville accueille aujourd’hui 28 476 habitants.

Bois-Colombes est une ville résidentielle comprenant un quartier d’affaires installé dans la partie sud du territoire. La commune est marquée par le transport ferroviaire (jusqu’à 5 lignes ont traversé la ville, 3 gares se trouvent sur le territoire ou à proximité). La ville a conservé des traces de son passé : le château des Tourelles (ancienne villa de villégiature construite en 1983), l’ancienne soufflerie de l’usine Hispano-Suiza (installée à Bois-Colombes de 1914 à 1999), l’abri anti-aérien situé sous la place de la République (utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale) ou encore l’Hôtel de ville construit à la fin des années 1930. SNCF, gares de Bois-Colombes, les Vallées et Bécon-les-Bruyères / lignes de bus : 167 et 178 / tramway : T1

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Ville de Bois-Colombes/Direction de la communication