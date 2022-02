Geo-Fourrier, voyageur et maître des arts décoratifs : exposition Bibliothèque Forney Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Geo-Fourrier, voyageur et maître des arts décoratifs : exposition Bibliothèque Forney, 22 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mardi 22 mars 2022 au samedi 16 juillet 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 19h00

gratuit

Une exposition de la bibliothèque Forney, spécialisée dans les arts décoratifs et les métiers d’art Nicolas Georges Fourrier (1898–1966), dit Geo-Fourrier, est un artiste virtuose qui s’est illustré dans les deux premiers tiers du XX° siècle par la gravure sur bois, l’art du pochoir, le dessin, la photographie, la céramique… Véritable maître des arts décoratifs, influencé par le Japonisme, il se distingue par son art du détail et par la pureté incisive de son trait. Il trouve son inspiration au gré de ses voyages et en Bretagne, sa région d’adoption. Sa formation à l’École des arts décoratifs lui permet d’affiner son trait et d’apprendre des plus grands graveurs. Ses voyages au Maroc et en Afrique, et surtout, sa découverte de la Bretagne l’aident à approfondir son regard d’ethnographe, où à travers les visages et les corps au travail transparaît une grande empathie pour une humanité saisie dans son labeur quotidien. Son oeuvre singulière, réaliste et colorée, sans concession à la mode et au folklore, est à redécouvrir dans toutes ses facettes. Le collectionneur André Soubigou, commissaire de l’exposition, nous invite à entrer dans le cercle des amateurs d’un artiste aussi talentueux qu’attachant. La bibliothèque Forney expose ainsi près de 200 oeuvres : gravures, dessins, pastels, gouaches, livres illustrés, pochoirs, cartes postales, céramique, pièces de vaisselle, textiles…, et aussi des correspondances, publicités et photographies. Ces oeuvres proviennent principalement de collections privées, ainsi que des collections de la bibliothèque Forney, du musée départemental breton et du musée de la faïence de Quimper, et du musée de Bretagne à Rennes. Entrée libre selon les consignes sanitaires en vigueur et dans la limite des places disponibles fermetures : samedi 16 avril, jeudi 26 mai, samedi 4 juin et jeudi 14 juillet. Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier Paris 75004 Contact : 01 42 78 14 60 bibliotheque.forney@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/Bibliotheque.Forney Expo

Date complète :

2022-03-22T13:00:00+01:00_2022-03-22T19:00:00+01:00;2022-03-23T13:00:00+01:00_2022-03-23T19:00:00+01:00;2022-03-24T13:00:00+01:00_2022-03-24T19:00:00+01:00;2022-03-25T13:00:00+01:00_2022-03-25T19:00:00+01:00;2022-03-26T13:00:00+01:00_2022-03-26T19:00:00+01:00;2022-03-29T13:00:00+01:00_2022-03-29T19:00:00+01:00;2022-03-30T13:00:00+01:00_2022-03-30T19:00:00+01:00;2022-03-31T13:00:00+01:00_2022-03-31T19:00:00+01:00;2022-04-01T13:00:00+01:00_2022-04-01T19:00:00+01:00;2022-04-02T13:00:00+01:00_2022-04-02T19:00:00+01:00;2022-04-05T13:00:00+01:00_2022-04-05T19:00:00+01:00;2022-04-06T13:00:00+01:00_2022-04-06T19:00:00+01:00;2022-04-07T13:00:00+01:00_2022-04-07T19:00:00+01:00;2022-04-08T13:00:00+01:00_2022-04-08T19:00:00+01:00;2022-04-09T13:00:00+01:00_2022-04-09T19:00:00+01:00;2022-04-12T13:00:00+01:00_2022-04-12T19:00:00+01:00;2022-04-13T13:00:00+01:00_2022-04-13T19:00:00+01:00;2022-04-14T13:00:00+01:00_2022-04-14T19:00:00+01:00;2022-04-15T13:00:00+01:00_2022-04-15T19:00:00+01:00;2022-04-16T13:00:00+01:00_2022-04-16T19:00:00+01:00;2022-04-19T13:00:00+01:00_2022-04-19T19:00:00+01:00;2022-04-20T13:00:00+01:00_2022-04-20T19:00:00+01:00;2022-04-21T13:00:00+01:00_2022-04-21T19:00:00+01:00;2022-04-22T13:00:00+01:00_2022-04-22T19:00:00+01:00;2022-04-23T13:00:00+01:00_2022-04-23T19:00:00+01:00;2022-04-26T13:00:00+01:00_2022-04-26T19:00:00+01:00;2022-04-27T13:00:00+01:00_2022-04-27T19:00:00+01:00;2022-04-28T13:00:00+01:00_2022-04-28T19:00:00+01:00;2022-04-29T13:00:00+01:00_2022-04-29T19:00:00+01:00;2022-04-30T13:00:00+01:00_2022-04-30T19:00:00+01:00;2022-05-03T13:00:00+01:00_2022-05-03T19:00:00+01:00;2022-05-04T13:00:00+01:00_2022-05-04T19:00:00+01:00;2022-05-05T13:00:00+01:00_2022-05-05T19:00:00+01:00;2022-05-06T13:00:00+01:00_2022-05-06T19:00:00+01:00;2022-05-07T13:00:00+01:00_2022-05-07T19:00:00+01:00;2022-05-10T13:00:00+01:00_2022-05-10T19:00:00+01:00;2022-05-11T13:00:00+01:00_2022-05-11T19:00:00+01:00;2022-05-12T13:00:00+01:00_2022-05-12T19:00:00+01:00;2022-05-13T13:00:00+01:00_2022-05-13T19:00:00+01:00;2022-05-14T13:00:00+01:00_2022-05-14T19:00:00+01:00;2022-05-17T13:00:00+01:00_2022-05-17T19:00:00+01:00;2022-05-18T13:00:00+01:00_2022-05-18T19:00:00+01:00;2022-05-19T13:00:00+01:00_2022-05-19T19:00:00+01:00;2022-05-20T13:00:00+01:00_2022-05-20T19:00:00+01:00;2022-05-21T13:00:00+01:00_2022-05-21T19:00:00+01:00;2022-05-24T13:00:00+01:00_2022-05-24T19:00:00+01:00;2022-05-25T13:00:00+01:00_2022-05-25T19:00:00+01:00;2022-05-26T13:00:00+01:00_2022-05-26T19:00:00+01:00;2022-05-27T13:00:00+01:00_2022-05-27T19:00:00+01:00;2022-05-28T13:00:00+01:00_2022-05-28T19:00:00+01:00;2022-05-31T13:00:00+01:00_2022-05-31T19:00:00+01:00;2022-06-01T13:00:00+01:00_2022-06-01T19:00:00+01:00;2022-06-02T13:00:00+01:00_2022-06-02T19:00:00+01:00;2022-06-03T13:00:00+01:00_2022-06-03T19:00:00+01:00;2022-06-04T13:00:00+01:00_2022-06-04T19:00:00+01:00;2022-06-07T13:00:00+01:00_2022-06-07T19:00:00+01:00;2022-06-08T13:00:00+01:00_2022-06-08T19:00:00+01:00;2022-06-09T13:00:00+01:00_2022-06-09T19:00:00+01:00;2022-06-10T13:00:00+01:00_2022-06-10T19:00:00+01:00;2022-06-11T13:00:00+01:00_2022-06-11T19:00:00+01:00;2022-06-14T13:00:00+01:00_2022-06-14T19:00:00+01:00;2022-06-15T13:00:00+01:00_2022-06-15T19:00:00+01:00;2022-06-16T13:00:00+01:00_2022-06-16T19:00:00+01:00;2022-06-17T13:00:00+01:00_2022-06-17T19:00:00+01:00;2022-06-18T13:00:00+01:00_2022-06-18T19:00:00+01:00;2022-06-21T13:00:00+01:00_2022-06-21T19:00:00+01:00;2022-06-22T13:00:00+01:00_2022-06-22T19:00:00+01:00;2022-06-23T13:00:00+01:00_2022-06-23T19:00:00+01:00;2022-06-24T13:00:00+01:00_2022-06-24T19:00:00+01:00;2022-06-25T13:00:00+01:00_2022-06-25T19:00:00+01:00;2022-06-28T13:00:00+01:00_2022-06-28T19:00:00+01:00;2022-06-29T13:00:00+01:00_2022-06-29T19:00:00+01:00;2022-06-30T13:00:00+01:00_2022-06-30T19:00:00+01:00;2022-07-01T13:00:00+01:00_2022-07-01T19:00:00+01:00;2022-07-02T13:00:00+01:00_2022-07-02T19:00:00+01:00;2022-07-05T13:00:00+01:00_2022-07-05T19:00:00+01:00;2022-07-06T13:00:00+01:00_2022-07-06T19:00:00+01:00;2022-07-07T13:00:00+01:00_2022-07-07T19:00:00+01:00;2022-07-08T13:00:00+01:00_2022-07-08T19:00:00+01:00;2022-07-09T13:00:00+01:00_2022-07-09T19:00:00+01:00;2022-07-12T13:00:00+01:00_2022-07-12T19:00:00+01:00;2022-07-13T13:00:00+01:00_2022-07-13T19:00:00+01:00;2022-07-14T13:00:00+01:00_2022-07-14T19:00:00+01:00;2022-07-15T13:00:00+01:00_2022-07-15T19:00:00+01:00;2022-07-16T13:00:00+01:00_2022-07-16T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Forney Adresse 1 rue du Figuier Ville Paris lieuville Bibliothèque Forney Paris Departement Paris

Bibliothèque Forney Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Geo-Fourrier, voyageur et maître des arts décoratifs : exposition Bibliothèque Forney 2022-03-22 was last modified: by Geo-Fourrier, voyageur et maître des arts décoratifs : exposition Bibliothèque Forney Bibliothèque Forney 22 mars 2022 Bibliothèque Forney Paris Paris

Paris Paris