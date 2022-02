Geo-Fourrier, une oeuvre aux multiples facettes Bibliothèque Forney Paris Catégories d’évènement: île de France

Le jeudi 24 mars 2022

de 19h00 à 19h30

gratuit

Une conférence dans le cadre de l'exposition « Geo-Fourrier, voyageur et maître des arts décoratifs » du 22 mars au 16 juillet à la bibliothèque Forney Découvrons avec André Soubigou la vie très pleine de Geo-Fourrier (1898-1966), un artiste talentueux mais encore trop méconnu : il a été tout à la fois dessinateur, photographe, peintre, illustrateur, céramiste et graveur sur bois. Il se distingue aussi par le regard attentif et d'une grande humanité qu'il a porté lors de ses nombreux voyages, sujets d'inspiration de nombreuses créations. André Soubigou, éditeur, collectionneur, passionné par l'oeuvre de Geo-Fourrier, est commissaire de l'exposition « Geo-Fourrier, voyageur et maître des arts décoratifs » (22 mars- 16 juillet). Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier Paris 75004

