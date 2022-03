Geo-Fourrier et l’Afrique équatoriale française : regard d’artiste en 1931 Bibliothèque Forney, 19 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 19 mai 2022

de 19h30 à 21h00

gratuit

Conférence à l’occasion de l’exposition “Geo-Fourrier : voyageur et maître des arts décoratifs” à la bibliothèque Forney (22 mars-16 juillet)

En 1931, Geo-Fourrier a parcouru l’axe central de l’Afrique équatoriale française, de Brazzaville à Fort Lamy (N’Djamena), à la suite d’autres voyageurs, dont le plus célèbre, André Gide, marqua les esprits avec son Voyage au Congo. Pendant six mois, Geo-Fourrier note ses rencontres, ses impressions, ses humeurs. Au fil de huit petits carnets, on voit le regard du peintre s’attarder sur les hommes et les femmes, les corps et le langage corporel des danses, mais aussi sur les objets les plus remarquables de la vie quotidienne. Le voyageur, sans surprise, se fait ethnographe. Ses observations donneront lieu à plusieurs publications dans La Géographie et Nature. Quelles images donnent-elles de ce monde équatorial africain d’il y a un siècle ? Homme de son temps, Geo-Fourrier n’échappe pas aux préjugés coloniaux. Les nombreuses photographies prises tout au long de son périple, les dessins et les objets collectés sont autant de témoignages d’un passé révolu qui ne se limite pas aux aspects les plus spectaculaires, femmes à plateaux et cases obus.

Roland Pourtier est professeur honoraire de l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne, Membre de l’Académie des sciences d’outre-mer. Géographe, spécialiste de l’Afrique, principalement du bassin du Congo, il a consacré de nombreux travaux de recherche à ces régions. Son dernier livre, Congo. Un fleuve à la puissance contrariée (ed.CNRS, 2021) a obtenu le prix Jean Sainteny de l’Académie des sciences morales et politiques.

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier Paris 75004

7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (204m) 72 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (204m)



Contact : 01 42 78 14 60 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/

Conférence

Date complète :

2022-05-19T19:30:00+01:00_2022-05-19T21:00:00+01:00

André Soubigou