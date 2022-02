Geo-Fourrier, concepteur et éditeur de cartes postales Bibliothèque Forney Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Geo-Fourrier, concepteur et éditeur de cartes postales Bibliothèque Forney, 14 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 14 avril 2022

de 19h30 à 21h00

gratuit

Une conférence dans le cadre de l’exposition « Geo-Fourrier, voyageur et maître des arts décoratifs » du 22 mars au 16 juillet à la bibliothèque Forney Avec André Soubigou, découvrons l’importante production de cartes postales de l’artiste (1898-1966), aussi bien avec son éditeur les Etablissements artistiques parisiens que par ses propres soins lorsqu’il fonda après guerre les Editions d’art Geo-Fourrier. M Soubigou brosse un panorama de réalisations et des méthodes de travail à partir d’exemples, du dessin préparatoire jusqu’à l’édition finale. Ce sera aussi l’occasion de prendre la mesure de la richesse de la collection de cartes postales dans son ensemble au sein de la bibliothèque Forney. André Soubigou, éditeur, collectionneur, passionné par l’oeuvre de Geo-Fourrier, est commissaire de l’exposition « Geo-Fourrier, voyageur et maître des arts décoratifs » (22 mars- 16 juillet). Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier Paris 75004

7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (204m) 72 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (204m)

Contact : 01 42 78 14 60 bibliotheque.forney@paris.fr Conférence;Histoire

Date complète :

2022-04-14T19:30:00+01:00_2022-04-14T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Forney Adresse 1 rue du Figuier Ville Paris lieuville Bibliothèque Forney Paris Departement Paris

Bibliothèque Forney Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Geo-Fourrier, concepteur et éditeur de cartes postales Bibliothèque Forney 2022-04-14 was last modified: by Geo-Fourrier, concepteur et éditeur de cartes postales Bibliothèque Forney Bibliothèque Forney 14 avril 2022 Bibliothèque Forney Paris Paris

Paris Paris