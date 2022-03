Geo-Fourrier céramiste et la faïence quimpéroise Bibliothèque Forney Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mardi 31 mai 2022

de 19h30 à 21h00

gratuit

Conférence à l’occasion de l’exposition “Geo-Fourrier, voyageur et maître des arts décoratifs” à la bibliothèque Forney (22 mars- 16 juillet) Découvrons avec Didier Gouin l’œuvre de Geo Fourrier en tant que céramiste au sein de la production quimpéroise dans le contexte des années 30 à 50. Il y eut l’époque faste de l’entre-deux-guerres, depuis l’année de son mariage en 1928, date à laquelle Geo-Fourrier se fixe en Bretagne, son entrée à la manufacture Henriot, sous la direction de Mathurin Méheut et on en vient à examiner l’influence qu’ont pu exercer les différents artistes rencontrés à Quimper. L’Après- guerre et l’entrée de Geo-Fourrier à la Grande Maison HB de Quimper sera l’époque de ses grès ou faïences reprenant ses travaux réalisés en Afrique, peints de manière unique. Puis l’artiste réalisa des objets plus commerciaux tels ses pipes et carreaux ou bijoux en céramique comme un moyen de subsistance. C’est ainsi l’occasion de révéler l’ampleur de toute sa production. C’est aussi l’occasion d’explorer les différents mouvements artistiques utilisant la céramique comme moyen d’expression et si Géo-Fourrier n’y a pas adhéré, ils ont pu dans une certaine mesure l’influencer. Didier Gouin est antiquaire à Guérande, expert en patrimoine breton agrée par l’Union Française des Experts, spécialiste en faïence de Quimper, peinture bretonne et arts populaires réalisés par de petits et grands maîtres qui ont immortalisé ces mœurs et coutumes bretonnes si particulières. Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier Paris 75004

Contact : 01 42 78 14 60 bibliotheque.forney@paris.fr

