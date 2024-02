Géo-cache des lutins et farfadets Ménestreau-en-Villette, lundi 26 février 2024.

Géo-cache des lutins et farfadets Ménestreau-en-Villette Loiret

Géo-cache des lutins et farfadets

Un animal mystérieux de légende se cache sur les terres du Ciran. Mais qui est-il ? Pars à la recherche des caches laissées par les fées pour le découvrir.

Sans réservation sans supplément

Les vacances au Domaine du Ciran

Pour les vacances d’hiver, le Domaine du Ciran propose des activités pour les petits et grands, du lundi au vendredi à partir du 26 février jusqu’au 8 mars.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26

fin : 2024-03-08

Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire contact@domaineduciran.com

