FESTIVAL TRAVERSE! Danses et percussions africaines Gentray Saint-Martin-de-Saint-Maixent, 6 juillet 2023, Saint-Martin-de-Saint-Maixent.

Saint-Martin-de-Saint-Maixent,Deux-Sèvres

Jeudi 6 Juillet à 18h30 à Saint-Martin-de-Saint-Maixent, Lieu dit Gentray

L’association Kalimbé est née en 2004 d’une passion pour les rythmes et les danses d’Afrique de l’Ouest et réunit danseurs et danseuses de tous niveaux, de tous horizons. Les élèves accompagnés par les musiciens percussionnistes Hervé Moreau et JB Coti ainsi que leur professeure de danse Vanessa Grimaud, présenteront plusieurs chorégraphies. Résisterez-vous à l’envie de les rejoindre pour danser ?

Tout public / Accès libre.

Gentray

Saint-Martin-de-Saint-Maixent 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Thursday, July 6 at 6:30 p.m. at Saint-Martin-de-Saint-Maixent, Lieu dit Gentray

The Kalimbé association was born in 2004 out of a passion for West African rhythms and dances, and brings together dancers of all levels and backgrounds. Accompanied by percussionists Hervé Moreau and JB Coti, as well as their dance teacher Vanessa Grimaud, the students will present a number of choreographies. Can you resist the urge to join them for a dance?

Open to all / Free admission

Jueves 6 de julio a las 18.30 h en Saint-Martin-de-Saint-Maixent, Lieu dit Gentray

La asociación Kalimbé, nacida en 2004 de la pasión por los ritmos y danzas de África Occidental, reúne a bailarines de todos los niveles y orígenes. Los alumnos, acompañados por los percusionistas Hervé Moreau y JB Coti y su profesora de danza Vanessa Grimaud, interpretarán varias coreografías. ¿Le apetece bailar con ellos?

Abierto a todos / Entrada gratuita

Donnerstag, 6. Juli um 18.30 Uhr in Saint-Martin-de-Saint-Maixent, Lieu dit Gentray

Der Verein Kalimbé entstand 2004 aus einer Leidenschaft für westafrikanische Rhythmen und Tänze und vereint Tänzer und Tänzerinnen aller Niveaus und Hintergründe. Die Schüler werden von den Perkussionsmusikern Hervé Moreau und JB Coti sowie ihrer Tanzlehrerin Vanessa Grimaud begleitet und führen mehrere Choreographien auf. Können Sie dem Wunsch widerstehen, mit ihnen zu tanzen?

Alle Altersgruppen / Freier Zugang

Mise à jour le 2023-06-26 par OT Haut Val De Sèvre