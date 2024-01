Atelier Danse Hip Hop Gentioux-Pigerolles, dimanche 19 mai 2024.

Gentioux-Pigerolles Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 09:30:00

fin : 2024-05-19 17:00:00

Les associations Cadet Roussel et La Bascule organisent des ateliers de danse Hip Hop pour les 6-11 ans et les 12-18 ans avec Multifa7 à Gentioux !

Un jour par mois (samedi ou dimanche) de 9h30 à 11h pour les premiers et de 11h à 13h puis de 14h00 à 15h30 pour les seconds.

Pour informations et les inscriptions, contacter Emmanuelle emmaelle@hotmail.fr pour le groupe des plus jeunes et Stef stefingirl@riseup.net pour le groupe des ados.

Pour l’atelier : prévoir une paire de basket propre pour la salle, des vêtements confortables, une gourde d’eau et le pique-nique pour le repas du midi des 12-18 ans.

Gentioux-Pigerolles 23340 Creuse Nouvelle-Aquitaine emmaelle@hotmail.fr



