Spectacle AïAme de la Cie Dzaar Gentioux-Pigerolles, 23 août 2023, Gentioux-Pigerolles.

Gentioux-Pigerolles,Creuse

C’est une clowne qui pense qu’elle n’est pas terminée. Quelque chose lui manque, qu’on va appeler X, pour simplifier. c’est ce qui explique qu’elle se sente à côté. Vivante en apparence mais en fait pas vraiment. Faudrait trouver le X parce que comme l’existence est soumise à obsolescence, ce serait quand même dommage de passer à côté.

Tout public à partir de 10 ans..

2023-08-23 fin : 2023-08-23 21:00:00. .

Gentioux-Pigerolles 23340 Creuse Nouvelle-Aquitaine



She’s a clown who thinks she’s not finished. She’s missing something, let’s call it X, for simplicity’s sake, which explains why she feels so out of place. Alive on the surface, but not really. We need to find the X, because since existence is subject to obsolescence, it would be a shame to miss out.

Suitable for ages 10 and up.

Es una payasa que cree que aún no está acabada. Le falta algo, que llamaremos X, para simplificar… y por eso se siente excluida. Viva en la superficie, pero no realmente. Tenemos que encontrar la X, porque como la existencia está sujeta a la obsolescencia, sería una pena que se perdiera.

Apto para mayores de 10 años.

Sie ist eine Clownin, die denkt, dass sie noch nicht fertig ist. Ihr fehlt etwas, das wir der Einfachheit halber X nennen. Das ist der Grund, warum sie sich neben sich fühlt. Es scheint lebendig zu sein, ist es aber nicht wirklich. Man müsste das X finden, denn da die Existenz der Vergänglichkeit unterliegt, wäre es eine Schande, sie zu verpassen.

Für alle ab 10 Jahren.

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Lac de Vassivière