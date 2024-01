Marché d’été de Gentioux-Pigerolles Le bourg Gentioux-Pigerolles, mardi 2 juillet 2024.

Marché d’été de Gentioux-Pigerolles Le bourg Gentioux-Pigerolles Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-02 17:00:00

fin : 2024-07-02 20:00:00

Rendez-vous les mardis

Marché avec une animation différente toutes les semaines concerts, ateliers, artisans locaux, etc. Ambiance joviale, buvette et petite restauration

Le bourg 3, place du Monument

Gentioux-Pigerolles 23340 Creuse Nouvelle-Aquitaine mairie.gentioux@wanadoo.fr



L’événement Marché d’été de Gentioux-Pigerolles Gentioux-Pigerolles a été mis à jour le 2024-01-17 par Creuse Tourisme