Animation : Plantations, fauche tardive et vin chaud ! Gentilly Association Agiv Rue de la Paix, Gentilly Gentilly 94250 Val-de-Marne Île-de-France Dimanche 18 décembre 2022 à partir de 14:00 : plantations, fauche tardive et vin chaud ! Cher AGIV, amis, curieux et partenaires, Nous aurons le plaisir de nous retrouver sur la prairie OCBO Dimanche 18 décembre 2022 à partir de 14:00 pour planter un nouveau poirier

tailler les arbustes

installer 2 nichoirs pour le refuge LPO Et nous réchauffer autour d’un vin chaud (merci Annie!) Venez avec des gants, cisailles, sécateurs, faucilles, fourches, bêche, pioche etc… et votre bonne humeur ! Merci de diffuser auprès de vos associations et collectifs A dimanche Amicalement Pour le bureau d’AGIV

2022-12-18T14:00:00+01:00

2022-12-18T18:00:00+01:00

