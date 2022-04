Gentilles – Cie Ecart Théâtre ONYX Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gentilles – Cie Ecart Théâtre ONYX, le samedi 23 avril 2022, Saint-Herblain.

Théâtre ONYX, le samedi 23 avril à 19:00

Nous avons une heure. Une unique heure pour honorer le ventre, la colère, le jouir, tout ce qu’un espace libre inspire à cinq personnes assignées femmes. A celles-là, en tout cas. Gronder volcan, osciller-écouter, s’amuser franc. Crépiter avec malice, circuler parmi les yeux, brûler du feu de celleux qui exigent de vivre-être. Une heure. Tic tac.

GENTILLES est une cérémonie de rue. Théâtre ONYX 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain Loire-Atlantique

