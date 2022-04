Gentilles – Cie Écart – Ça va arriver près de chez vous Onyx Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Gentilles – Cie Écart – Ça va arriver près de chez vous Onyx, 23 avril 2022, Saint-Herblain. 2022-04-23 en extérieur, sur le parvis d’Onyx

Horaire : 19:00 20:15

Gratuit : oui en extérieur, sur le parvis d’Onyx Danse – Théâtre. Gentilles est une messe pour l’espace public célébrant la colère, le ventre, le vivre-être. Sur fond de poésie radicale, elle explose les cadres du genre et de la norme. Danse contemporaine, théâtre, musique (voix & percussions live, créations originales), Gentilles est pluridisciplinaire, aussi multiple que son équipe artistique et technique assignée femme. de et avec Anne Clouet, Eli Mazzeo, Laurène Pierre-Magnani, Mayomi Moreno, Sarah Leray, Bénédicte Barré Durée : 1h15 Dans le cadre du Ça va arriver près de chez vous Onyx adresse1} Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr 02 28 25 25 00 https://www.theatreonyx.fr/programme

