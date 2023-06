Entrez, c’est tout vert ! Gentil’Jardin Gentilly Gentilly Catégories d’Évènement: Gentilly

Val-de-Marne Entrez, c’est tout vert ! Gentil’Jardin Gentilly, 1 juillet 2023, Gentilly. Entrez, c’est tout vert ! 1 juillet – 26 août, les samedis Gentil’Jardin Venez découvrir la vie estivale d’un jardin partagé collectif, convivial et participatif, déambuler librement dans les allées et poser toutes les questions que vous voulez ! Gentil’Jardin 52 avenue Raspail, 94250 Gentilly Gentilly 94250 Val-de-Marne Île-de-France http://www.gentiljardin.fr/ https://www.facebook.com/GentilJardin-107351823322193/ Jardin partagé au cœur de Gentilly, à deux pas de la Maison Doisneau et de la médiathèque Bus 57 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T10:00:00+02:00 – 2023-07-01T14:00:00+02:00

