Marché de Noël de Gensac Gensac, 4 décembre 2023, Gensac.

Gensac,Gironde

Marché de Noël à Gensac avec exposants d’artisanat et gastronomie.

Samedi 15h à 19h.

Dimanche 10h à 18h Noël des enfants.

Jeux et bulles gratuits.

Food trucks et buvette..

2023-12-16 fin : 2023-12-17 . .

Gensac 33890 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Christmas market in Gensac with craft and gastronomy exhibitors.

Saturday 3pm to 7pm.

Sunday 10am to 6pm Children’s Christmas.

Free games and bubbles.

Food trucks and refreshments.

Mercado navideño en Gensac con puestos de artesanía y alimentación.

Sábado de 15:00 a 19:00 h.

Domingo de 10.00 a 18.00 h Navidad infantil.

Juegos gratuitos y burbujas.

Camiones de comida y refrescos.

Weihnachtsmarkt in Gensac mit Ausstellern von Kunsthandwerk und Gastronomie.

Samstag 15h bis 19h.

Sonntag 10h bis 18h Kinderweihnacht.

Kostenlose Spiele und Seifenblasen.

Foodtrucks und Erfrischungsstände.

Mise à jour le 2023-11-29 par OT Castillon-Pujols