Arnage Centre Social Voyageurs 72 Arnage Gens du voyage : s’informer pour mieux comprendre Centre Social Voyageurs 72 Arnage Catégorie d’évènement: Arnage

Gens du voyage : s’informer pour mieux comprendre Centre Social Voyageurs 72, 22 mars 2021-22 mars 2021, Arnage. Gens du voyage : s’informer pour mieux comprendre

du lundi 22 mars au vendredi 2 avril à Centre Social Voyageurs 72

« Gens du voyage : s’informer pour mieux comprendre » et « A la croisée des regards ». 2 expositions sur les représentations sur les Gens du voyage et les discriminations, le monde du voyage et les modes de vie aujourd’hui, le traitement administratif des gens du voyage de 1792 à aujourd’hui, les activités économiques exercées, l’éducation, la santé…

Sur inscription

Exposition sur les représentations sur les Gens du voyage Centre Social Voyageurs 72 22 Rue François Monier, 72000 Le Mans Arnage

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-22T10:00:00 2021-03-22T16:00:00;2021-03-23T10:00:00 2021-03-23T16:00:00;2021-03-24T10:00:00 2021-03-24T16:00:00;2021-03-25T10:00:00 2021-03-25T16:00:00;2021-03-26T10:00:00 2021-03-26T16:00:00;2021-03-29T10:00:00 2021-03-29T16:00:00;2021-03-30T10:00:00 2021-03-30T16:00:00;2021-03-31T10:00:00 2021-03-31T16:00:00;2021-04-01T10:00:00 2021-04-01T16:00:00;2021-04-02T10:00:00 2021-04-02T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Arnage Autres Lieu Centre Social Voyageurs 72 Adresse 22 Rue François Monier, 72000 Le Mans Ville Arnage