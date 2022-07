Gens du pays, 12 janvier 2023, .

Gens du pays



2023-01-12 20:30:00 – 2023-01-12

MARC-ANTOINE CYR | SYLVIE JOBERT

Quand le théâtre se met à explorer la notion d’identité en France à travers les yeux d’un jeune d’aujourd’hui, cela donne une fable politique et kaléidoscopique, à l’image du sujet, pleine d’acidité critique mais aussi de cocasserie, de tendresse et de force poétique.

Écrite par un parisien d’origine québéquoise, cette pièce aux dialogues ciselés s’intéresse aux « jeunes issus de l’immigration », et pose des questions essentielles : qu’est-ce « être chez soi ? » ou encore « être soi ? » Le torchon brûle entre Kevin Kevin, prof, et sa femme Lorie Lory, flic. Le premier trouve « passionnante » la diversité de sa classe, la seconde ne se sent plus chez elle. Incarnant deux piliers de la République, ce couple devient le creuset de débats complexes autour de la personne de Martin

Martin, un inconnu qui les déroute. Dans une société où s’affrontent tenants de la diversité et militants de l’assimilation, le récit parvient à suivre sa route à l’écart des clichés, dans une pièce où tous les ingrédients du conte sont rassemblés : la nuit, la lune, la forêt où rôde la meute, les écluses, et la jungle des villes. Résultat : une passionnante capture politico-poétique de notre époque !

Age : 13 ans et +

Durée : 1h15

