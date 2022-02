Gens d’ici et d’ailleurs Marseille 6e Arrondissement, 5 mars 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Gens d’ici et d’ailleurs La Bohème 51 cours Julien Marseille 6e Arrondissement

2022-03-05 – 2022-03-19 La Bohème 51 cours Julien

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

En 2009, Roberto Vignoli est déjà venu à Marseille pour présenter une œuvre unique en son genre à l’époque. Depuis la mer des Caraïbes, le photographe italien venait d’immortaliser la totalité du Malecon, la promenade du littoral de la Havane à Cuba, qui s’étend sur 8 kilomètres.



La photo de plus de 18 mètres de long a été installée au palais de la Bourse sur la Canebière, lors de la venue à Marseille de l’ambassadeur cubain en France, Orlando Requeijo Gual. Plus de 10 après, le photographe romain revient montrer de nouvelles photos panoramiques aux Marseillais. Le Cours Julien est le sujet d’une d’entre elles, baptisée par l’artiste “Melting Marseille”.



On peut y reconnaître la Librairie du Cours Julien, qui depuis plus de 20 ans, proposait ses livres d’occasion. Le bouquiniste, parti à la retraite, les a cédé à ses successeurs. Ce sont ces derniers qui présentent la nouvelle exposition au milieu des bouquins. Aujourd’hui “La Bohème Marseille” fait perdurer cet amour pour la lecture, tout en proposant aux habitants du quartier et aux voyageurs de passage une terrasse extérieure, des fauteuils douillets ou des tables plus rustiques, où siroter notamment des bières du cru.



Au-delà de Marseille l’exposition “Gens d’ici et d’ailleurs” à découvrir du 5 au 19 mars 2022 à La Bohème, nous emmènera à Rome, Sydney et dans la réserve indienne de Rosebud dans le Dakota du Sud aux USA.

https://labohememarseille.com/

