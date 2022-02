Gens de justice et médecins, religieux et notaires, maîtres et miseurs, un aperçu des gens de savoir rennais au coeur des sources médiévales Archives de Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Gens de justice et médecins, religieux et notaires, maîtres et miseurs, un aperçu des gens de savoir rennais au coeur des sources médiévales Archives de Rennes, 3 mars 2022, Rennes. Gens de justice et médecins, religieux et notaires, maîtres et miseurs, un aperçu des gens de savoir rennais au coeur des sources médiévales

Archives de Rennes, le jeudi 3 mars à 18:00

La série ancienne des Archives de Rennes est riche de sources de diverses formes et aux sujets multiples, fertiles en (re)découvertes des Rennais, à la fin du Moyen Âge. Parmi eux : les gens de savoir rennais, justifiant à la fois d’études supérieures ou d’une formation approfondie sur le terrain, et de l’usage quotidien de leurs compétences dans un cadre professionnel (ici, au service d’une cité). Le dépouillement des fonds entrepris par Marjolaine Lémeillat aux Archives de Rennes permet de retracer leur existence et leur parcours, de mettre en évidence et analyser les rôles qu’ils ont joués au sein de la ville, voire à l’échelle de la Bretagne, les réussites que certains ont bâties et avec quels moyens. Les résultats de ce travail font l’objet de la présente conférence. La conférence sera interprétée en LSF. Un dispositif d’amplification sonore sera par ailleurs disponible sur demande. _Docteure en histoire, Marjolaine Lémeillat est Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’université de Tours. Ses recherches et travaux portent sur les actes des ducs de Bretagne, sur la circulation et la transmission des savoirs et sur la prosopographie du clergé, du personnel administratif, des gens de justice, médecins et enseignants bretons à la fin du Moyen Âge (XIIIe – début XVIe siècles)._

Entrée libre dans la limite des places disponibles, sur présentation d’un pass vaccinal à partir de 16 ans, selon les dispositions en vigueur à la date de l’évènement

Conférence de Marjolaine Lemeillat Archives de Rennes 18 avenue Jules Ferry 35000 Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T18:00:00 2022-03-03T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Archives de Rennes Adresse 18 avenue Jules Ferry 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Archives de Rennes Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Archives de Rennes Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Gens de justice et médecins, religieux et notaires, maîtres et miseurs, un aperçu des gens de savoir rennais au coeur des sources médiévales Archives de Rennes 2022-03-03 was last modified: by Gens de justice et médecins, religieux et notaires, maîtres et miseurs, un aperçu des gens de savoir rennais au coeur des sources médiévales Archives de Rennes Archives de Rennes 3 mars 2022 Archives de Rennes Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine