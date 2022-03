GENS DE FLORES – CAVE COOPERATIVE FLORENSAC Florensac Florensac Catégories d’évènement: Florensac

Florensac Hérault Tous les 1er vendredis du mois dans la salle de réception de la cave de florensac soirées musicales autour de tapas et d’un vin de terroir.

D’octobre à mai sur réservation en salle.

De juin à septembre en extérieur dans le jardin de florès

+33 6 85 42 97 11

