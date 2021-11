Gens Bon Beur – Concert Les Salles-du-Gardon Les Salles-du-Gardon, 4 décembre 2021, Les Salles-du-GardonLes Salles-du-Gardon.

Plus que de la musique, Gens Bon Beur c’est une ambiance, une énergie, un voyage, un échange…un spectacle détonnant !Avec une solide assise rythmique qui groove et fait chalouper le public, deux guitaristes un tantinet latino et jazzy, une trompette qui ensoleille les titres et un chanteur charismatique, Gens Bon Beur sautille et soulève son peuple en lui apportant la profondeur des textes et le sourire de l’unité.Il y a du rock dedans, il y a l’Orient aussi, il y a du funk, du ska et du reggae, il y a du soleil, il y a l’Humanité…«Gens Bon Beur, c’est une ambiance chaleureuse, une énergie débordante, un métissage musical, un voyage entre Occident et Orient, un partage populaire sur toile d’unité, mixité, humanité .Billetterie : Le Narval et Café de l’AbbayeOuverture des portes à 20h.*Infos pratiques :- Rendez-vous le 04 Décembre 2021- Où? : Quai n°3, plaine de l’habitarelle aux Salles du Gardon- Quand? : Ouverture des portes à 20h00 pour un début de concert à 21h30- Tarifs : 10/15€- Informations complémentaires par téléphone au 06 44 98 32 89

