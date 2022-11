Genres et performances artistiques ultra-marines Centre Paris Anim’ René Goscinny Paris Catégories d’évènement: île de France

. gratuit Inscription par téléphone au 01 45 85 16 63 Une soirée dédiée aux problématiques et aux stéréotypes liés aux genres dans les territoires d’Outre-mer. Performances artistiques, workshop de danse en talons et conférence débat par des artistes Ultra-marin.e.s sont au programme. Le centre Goscinny accueille l’association Sciences Ô lors d’une soirée gratuite et riche en évènements : pour discuter, apprendre, débattre, admirer des performances et s’informer sur la place du genre dans les cultures d’Outre-mer. Le mot de l’association :

« Dans son titre, Tic, la chanteuse martiniquaise Maureen a dit : « La chou veut pas d’toi, range ton slip ».

C’est là, un message féministe et de sensibilisation sur le consentement, repris par ailleurs par des colleuses féministes martiniquaises. Après deux éditions réussies des marches des visibilités réunionnaises, l’échec de la pride guadeloupéenne, et l’essor du mouvement MeToo, nous voulons mettre en exergue la place du genre dans les performances artistiques issues de territoires ultra-marins. Cela nous permettra de voir quels stéréotypes règnent encore, quelles revendications de défense des droits et messages féministes prennent forme. »



Au programme:

– Un débat, animé par Brandon Gercara (artiste, militant.e féministe et organisateurice des marches des fiertés réunionnaises) et Shei Tan Laveaux (Drag performer et wig maker). Ielles nous parleront de leurs expériences et constats sur le genre dans les sociétés ultra-marines.

« Une attention particulière sera donnée sur leurs actions et performances artistiques, car elles permettent la mise en exergue de problématiques liées au genre dans ces territoires. »

– Une performance artistique, réalisée par des étudiant.e.s réunionnais.e.s

– Un workshop de danse, animé par Shan Rogier (danseur et chorégraphe). « Celui consistera en une « Heels Class », mais vous pourrez tout de même participer sans chaussures à talons, baskets bienvenues. »

