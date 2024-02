Genre & sexe, et vice-versa au Comptoir Le Comptoir Paris, mardi 13 février 2024.

Le mardi 13 février 2024

de 18h00 à 20h00

.Public adultes. gratuit

« Dans l’intimité de la recherche » vous convie à une conversation autour du genre et du sexe.

conversation autour du genre et du sexe dans le cadre de la rencontre « Genre & sexe, et vice-versa« .

La discussion sera conduite par le journaliste Sylvain Allemand, à partir des ouvrages Genre et identités sexuées chez Colette, de Frédéric Canovas et Martine Reid dans la collection « Genre à lire et à penser »; et Minorités de genre et de sexualité, de Wilfried Rault et Mathieu Trachman chez Ined éditions dans la collection « Méthodes et savoirs ».

Pour prolonger l’échange, une deuxième conversation « Sexe & genre, et vice-versa » se tiendra le 14 février 2024, dès 18h.

—

Les intervenant.e.s

• Wilfried Rault, sociologue, directeur de recherche à l’Ined, chercheur associé IRIS/EHESS

• Martine Reid, professeure émérite de littérature française à l’université de Lille.

• Mathieu Trachman, sociologue chargé de recherche à l’Ined et chercheur associé IRIS/EHESS

• Sylvain Allemand, journaliste et essayiste

—

Deux soirées autour du genre et du sexe

Les deux soirées « Genre & sexe, et vice-versa

» souhaitent d’abord montrer l’imbrication et l’implication de ces deux

notions pour les individus, leurs sociétés, et les réflexions issues

des sciences sociales. Elles sont ensuite l’occasion d’exposer à toutes

et à tous la richesse renouvelée de la production universitaire sur le

thème, grâce aux éditeurs et éditrices ayant ouvert des collections à

ces études, participant ainsi au renouveau des sciences sociales et

humaines.

—

Les ouvrages

Genre et identités sexuées chez Colette, de Frédéric Canovas et Martine Reid

Colette

a tranquillement pénétré à l’intérieur du monde universitaire

nord-américain, grâce d’abord aux travaux des chercheurs des

départements de langue et de littérature françaises, puis très vite par

le biais du féminisme américain de la deuxième vague, dans les années

1960 et 1970, au sein des départements de littérature comparée, de

sociologie, puis de Women Studies et de Gender Studies, où d’autres

chercheurs et chercheuses lui ont redonné la place qui est désormais la

sienne entre George Sand et Simone de Beauvoir. Matériau nouveau, ce

recueil d’essais souhaite participer, à partir de la multiplicité de ses

approches, au renouvellement «genré» de la critique de Colette.

Minorités de genre et de sexualité, de Wilfried Rault et Mathieu Trachman

Issu

d’une journée d’étude, cet ouvrage aborde les questions d’ordre

méthodologique que pose l’émergence des minorités de genre et de

sexualité dans les enquêtes statistiques et plus largement les sciences

humaines et sociales. À partir d’enquêtes existantes, les auteurs

analysent les techniques de production de données chiffrées sur ces

populations, souvent difficiles à atteindre. Ce type de contrainte

méthodologique nécessite des outils et des dispositifs d’enquête

spécifiques.Comment étudier les personnes homo-bisexuelles et trans dans

les enquêtes de sciences sociales? Quelle proportion de la population

représentent-elles? Ont-elles des caractéristiques sociodémographiques

et plus largement des expériences sociales qui les distinguent des

personnes hétérosexuelles? L’essor récent des enquêtes en France

concernant les minorités de genre et de sexualité a conduit de nouvelles

générations de chercheurs à élargir le champ des recherches menées dans

les années 1980 et 1990, marquées par les enjeux de santé, et qui

privilégiaient les gays et leurs modes de vie.

Le Comptoir 54 boulevard Raspail 75006 Paris

