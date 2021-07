Orthevielle Orthevielle Landes, Orthevielle Genre même pas vrai ! Orthevielle Orthevielle Catégories d’évènement: Landes

Orthevielle

Genre même pas vrai ! Orthevielle, 9 octobre 2021, Orthevielle. Genre même pas vrai ! 2021-10-09 10:30:00 – 2021-10-09 11:10:00 Salle polyvalente Médiathèque d’Orthevielle

Orthevielle Landes Lecture théâtralisée par la compagnie La Marge Rousse

Les filles, elles adorent s’habiller en rose, elles rêvent d’être une Princesse, elles sont douées pour la danse et pour la cuisine ! Les garçons, ils jouent super bien au football, ils sont super courageux et ne pleurent jamais ! Genre… tout ça, c’est même pas vrai !

Public familial dès 3 ans

Dans le cadre de l’événement départemental Itinéraires Lecture théâtralisée par la compagnie La Marge Rousse

Public familial dès 3 ans

Dans le cadre de l’événement départemental Itinéraires Lecture théâtralisée par la compagnie La Marge Rousse

Les filles, elles adorent s’habiller en rose, elles rêvent d’être une Princesse, elles sont douées pour la danse et pour la cuisine ! Les garçons, ils jouent super bien au football, ils sont super courageux et ne pleurent jamais ! Genre… tout ça, c’est même pas vrai !

Public familial dès 3 ans

Dans le cadre de l’événement départemental Itinéraires Cie Marge Rousse dernière mise à jour : 2021-07-25 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Orthevielle Autres Lieu Orthevielle Adresse Salle polyvalente Médiathèque d'Orthevielle Ville Orthevielle lieuville 43.5517#-1.14844