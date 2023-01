Concert de l’Orchestre de Chambre Chalonnais GENOUILLY GENOUILLY Catégorie d’Évènement: Genouilly

Concert de l'Orchestre de Chambre Chalonnais
Samedi 28 janvier, 20h30
GENOUILLY

Concert d'oeuvres pour cordes suivi d'un Bal Renaissance avec Frédéric Martin, musicien et chorégraphe, qui vous apprendra tous les secrets de la Pavane et des Bransles de Bourgogne !

GENOUILLY , 71460 GENOUILLY

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T20:30:00+01:00

2023-01-28T22:00:00+01:00

