Les champs de culture Genouillé, 6 octobre 2023, Genouillé.

Genouillé,Vienne

Thème « Les vendanges »

Samedi 7 à partir de 8h concours de peinture

11h – ouverture au public toute la journée

Dimanche 8

Expo Photographique Samuel Cueto

Vidéo Turner

Expo Peinture

Art forgé « Les copains d’enclume »

Si on parlait : Les Vendanges »

Concert Jazz

Remise des Prix – Cocktail.

2023-10-06 fin : 2023-10-07 . .

Genouillé 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Harvest theme

Saturday 7 from 8am – painting competition

11am – open to the public all day

Sunday 8th

Samuel Cueto photography exhibition

Video Turner

Painting exhibition

Art forgé « Les copains d’enclume

Si on parlait : Les Vendanges

Jazz concert

Prize-giving ceremony – Cocktail

Tema de la cosecha

Sábado 7 a partir de las 8.00 horas: concurso de pintura

11 h – abierto al público todo el día

Domingo 8

Exposición de fotografía de Samuel Cueto

Vídeo Turner

Exposición de pintura

Arte forjado « Les copains d’enclume

Hablemos de « Les Vendanges

Concierto de jazz

Entrega de premios – Cóctel

Thema « Die Weinlese »

Samstag 7. ab 8 Uhr Malwettbewerb

11 Uhr – ganztägige Öffnung für die Öffentlichkeit

Sonntag 8

Fotografische Ausstellung Samuel Cueto

Turner-Video

Ausstellung Malerei

Schmiedekunst « Les copains d’enclume » (Die Freunde des Ambosses)

Wie wäre es mit: « Die Weinlese »?

Jazz-Konzert

Preisverleihung – Cocktail

