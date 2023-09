Spectacle Théâtre de la troupe infernale Genouillac, 16 mars 2024, Genouillac.

Genouillac,Creuse

La troupe infernale fait son retour et vous présente son 24éme spectacle!

Sketchs, théâtre, danses et chants sont au rendez-vous!!

Samedi 16 Mars

19h30 –> Ouverture des Portes

20h30 –> Début du Spectacle

Dimanche 17 Mars –> 14h

13h30 –> Ouverture des Portes

14h00–> Début du Spectacle

Samedi 23 Mars

19h30 –> Ouverture des Portes

20h30 –> Début du Spectacle

Entrée 6€ , gratuit pour les enfants de – 10ans

Restauration et Buvette sur place.

2024-03-16 fin : 2024-03-16

Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine



? La troupe infernale is back and presents its 24th show!

Sketches, theater, dancing and singing are all part of the show!

saturday, March 16

?19:30 –> Doors open

? 8:30 pm –> Show begins

sunday, March 17 –> 2pm

?1:30 pm –> Doors open

? 2:00 pm –> Show begins

saturday, March 23rd

?19:30 –> Doors open

? 8:30 pm –> Show begins

admission 6? free for children under 10

catering and refreshments on site

? La troupe infernale regresa con su 24º espectáculo

Sketches, teatro, bailes y cantos forman parte del espectáculo

sábado 16 de marzo

? 19h30 –> Apertura de puertas

? 20h30 –> Comienzo del espectáculo

domingo 17 de marzo –> 14h00

13h30 –> Apertura de puertas

? 14h00 –> Inicio del espectáculo

sábado 23 de marzo

? 19h30 –> Apertura de puertas

? 20h30 –> Inicio del espectáculo

entrada 6? gratis para menores de 10 años

catering y refrescos in situ

? Die Höllentruppe ist zurück und präsentiert ihre 24. Show!

Sketche, Theater, Tanz und Gesang stehen auf dem Programm!

samstag, 16. März

19.30 Uhr –> Öffnung der Türen

? 20.30 Uhr –> Beginn der Show

sonntag, 17. März –> 14 Uhr

?13.30 Uhr –> Öffnung der Türen

? 14:00 Uhr –> Beginn der Show

samstag, 23. März

?19.30 Uhr –> Öffnung der Tore

? 20.30 Uhr –> Beginn der Vorstellung

eintritt 6? , kostenlos für Kinder unter 10 Jahren

essen und Trinken vor Ort

