Mets tes baskets ! et bats la maladie Genouillac, 26 novembre 2023, Genouillac.

Genouillac,Creuse

Mets tes baskets ! et bats la maladie

Course (ou marche ) solidaire , ouvert à tous , les gains seront reversés à ELA

Buvette sur place

À partir 10h30

26 novembre

Stade de Genouillac.

Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine



? Put on your sneakers and beat the disease!

? Solidarity race (or walk), open to all, proceeds go to ELA

? Refreshments on site

starting at 10:30 a.m

november 26th

genouillac Stadium

? Ponte las zapatillas y vence a la enfermedad

? Carrera (o caminata) solidaria, abierta a todos, la recaudación se donará a ELA

? Refrescos in situ

? a partir de las 10.30 h

? 26 de noviembre

estadio de Genouillac

? Zieh deine Turnschuhe an! und besiege die Krankheit

? Solidarischer Lauf (oder Marsch), offen für alle, die Gewinne werden an ELA gespendet

? Getränke vor Ort

ab 10:30 Uhr

? 26. November

stadion von Genouillac

