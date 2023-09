Circuit autour du lac de Génos-Loudenvielle GENOS Génos, 22 octobre 2023, Génos.

Génos,Hautes-Pyrénées

Depuis le bord du lac de Génos-Loudenvielle, vous découvrirez la beauté de la vallée du Louron, son patrimoine et son histoire : de l’agropastoralisme en passant par les relations transfrontalières, les villages caractéristiques du milieu montagnard et l’économie touristique. Sans oublier la petite chapelle romane d’Aranvielle et ses peintures murales..

2023-10-22 14:00:00 fin : 2023-10-22 17:00:00. EUR.

GENOS Mairie de Génos

Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



From the edge of the Génos-Loudenvielle lake, you will discover the beauty of the Louron valley, its heritage and its history: from agropastoralism to cross-border relations, the characteristic villages of the mountain environment and the tourist economy. Without forgetting the small Romanesque chapel of Aranvielle and its wall paintings.

Desde la orilla del lago de Génos-Loudenvielle, descubrirá la belleza del valle de Louron, su patrimonio y su historia: desde el agropastoralismo hasta las relaciones transfronterizas, los pueblos característicos del entorno montañoso y la economía turística. Sin olvidar la pequeña capilla románica de Aranvielle y sus pinturas murales.

Vom Ufer des Sees von Génos-Loudenvielle aus entdecken Sie die Schönheit des Louron-Tals, sein Erbe und seine Geschichte: von der Agropastoral über die grenzüberschreitenden Beziehungen, die charakteristischen Dörfer der Bergwelt und die Tourismuswirtschaft. Nicht zu vergessen die kleine romanische Kapelle von Aranvielle mit ihren Wandmalereien.

