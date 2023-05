Visite randonnée : Groupement Hydroélectrique SHEM Louron GENOS, 25 juillet 2023, Génos.

Génos,Hautes-Pyrénées

En partenariat avec la SHEM, une guide conférencière du Pays d’art et d’histoire vous fera découvrir l’histoire des centrales de la SHEM. Cette visite se poursuivra par une randonnée encadrée par un accompagnateur en montagne et une animatrice Natura 2000, vers la centrale de Lassoula..

2023-07-25 à 09:00:00 ; fin : 2023-07-25 17:00:00. EUR.

GENOS Parking Pont-de-Prat

Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



In partnership with the SHEM, a guide from the Pays d’art et d’histoire will show you the history of the SHEM power stations. This visit will continue with a hike supervised by a mountain guide and a Natura 2000 coordinator, towards the Lassoula power station.

En colaboración con la SHEM, un guía del Pays d’art et d’histoire le mostrará la historia de las centrales eléctricas de la SHEM. Esta visita irá seguida de una excursión a pie hasta la central de Lassoula, supervisada por un guía de montaña y un coordinador de Natura 2000.

In Partnerschaft mit SHEM wird Ihnen eine Fremdenführerin des Pays d’art et d’histoire die Geschichte der SHEM-Kraftwerke näher bringen. Dieser Besuch wird mit einer Wanderung zum Kraftwerk Lassoula fortgesetzt, die von einem Bergführer und einer Natura 2000-Betreuerin begleitet wird.

Mise à jour le 2023-05-23 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65