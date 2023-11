A.K.O. + Balaphonics & Mary May LE TAMANOIR, 15 décembre 2023, GENNEVILLIERS.

A.K.O. + Balaphonics & Mary May LE TAMANOIR. Un spectacle à la date du 2023-12-15 à 20:30 (2023-12-15 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) AKATA KOLO ORCHESTRA Akata Kolo Orchestra, c’est le projet que mènent depuis fin 2021 neuf musiciens issus du Conservatoire de Gennevilliers, aux horizons musicaux différents, rassemblés autour de l’afrobeat. Section de cuivres tonitruante, chant lead enivrant, le collectif A.K.O. se tient tout disposé à faire transpirer et bouger son public. BALAPHONICS FEAT MARY MAY Ce big band cuivré distille son énergie communicative sans compter et nous entraîne dans un Big-Bang musical entre afrobeat débridé, fusion funky et autres prouesses groovalistiques. Et cerise sur le gâteau, ils sont accompagnés par Mary May, dont la voix soul à souhait vient parfaitement compléter et enrichir cette folie musicale, festive et entraînante. Balaphonics Balaphonics

LE TAMANOIR GENNEVILLIERS 27 avenue Lucette Mazalaigue Hauts-de-Seine

