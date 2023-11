Chato B + Luzine LE TAMANOIR, 24 novembre 2023, GENNEVILLIERS.

Chato B + Luzine LE TAMANOIR. Un spectacle à la date du 2023-11-24 à 20:30 (2023-11-24 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) CHATO B Lauréat du tremplin musical Pépite organisé par la ville de Clichy, Chato B nous livre un hip-hop sensible, mélodique et provocateur. L’UZINE L’uZine est certainement l’un des crews les plus productifs de la scène francilienne actuelle. Ce collectif montreuillois formé des MC’s Cenza, Souffrance, Tonio Le Vakeso et TonyToxik et des DJs G High DJo et Soul Intellect, nous dévoile son amour infini pour le boom bap, les vieux samples et les basses bien lourdes et nous prouve que l’ouverture d’esprit n’est pas une fracture du crâne.

LE TAMANOIR GENNEVILLIERS 27 avenue Lucette Mazalaigue Hauts-de-Seine

