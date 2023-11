Wifa + Samira Brahmia LE TAMANOIR, 18 novembre 2023, GENNEVILLIERS.

Wifa + Samira Brahmia LE TAMANOIR. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 20:30 (2023-11-18 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) WIFA Avec son nouvel album Louken, qui peut se traduire par « et si » la chanteuse et guitariste Wifa franco-tunisienne nous entraînent d’une rives à l’autre de la Méditerranée, dans un univers entre pop, foIk et électroriental, oscillant entre la joie et la peine, la confiance et le doute, la sécurité et la crainte. SAMIRA BRAHMIA Bousculant les styles et les idées reçues, Samira Brahmia de sa double culture, fusionne avec finesse et engouement, influences rock et châabi aux traditions du Grand Sud Algérien, à travers sa voix puissante et sa présence scénique affirmée. Samira Brahmia Samira Brahmia

LE TAMANOIR GENNEVILLIERS 27 avenue Lucette Mazalaigue Hauts-de-Seine

