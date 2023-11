Yann Solo + Looshan + Labelle – le Mois Kreyol LE TAMANOIR, 10 novembre 2023, GENNEVILLIERS.

Yann Solo + Looshan + Labelle – le Mois Kreyol LE TAMANOIR. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 20:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) YANN SOLO : Yann Solo, l’alter-électro de Yann Cléry, infatigable baroudeurs de diverses galaxies musicales (Mo Kalamity, Chlorine Free), nous embarque pour un voyage en flutiste de la Guyane à Paris en passant par Londres entre afro-punk, trip-hop electropical et amazonian sound-system. LOOSHAN : L’artiste Kris Nolly alias Looshan nous offre en live aux machines, à la voix et au beat box un mix énergétique afro-futuriste qui puise dans ses racines caribéennes de Sainte Lucie à la Guyane en passant par la Martinique et la Guadeloupe. LABELLE : Compositeur aventureux naviguant avec brio au confluent de diverses sources musicales, Labelle sort son nouvel album, NOIR ANIMA, tout entier irrigué par un désir de danse et de transe. Alliage vibrant d’électro et de maloya – musique emblématique de La Réunion -, son nouvel album traduit une quête fiévreuse de libération du corps par la musique, et réciproquement. « Sentir l’instant, être, s’émerveiller d’être, fondre dans le présent », annonce Labelle. Dans le cadre de la 7e édition du festival festival des langues et des cultures créoles Labelle Labelle

Votre billet est ici

LE TAMANOIR GENNEVILLIERS 27 avenue Lucette Mazalaigue Hauts-de-Seine

12.0

EUR12.0.

Votre billet est ici