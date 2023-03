Le son de l’arc-en-ciel Conservatoire Edgar-Varèse, 11 avril 2023 19:00, Gennevilliers.

Conte musical contemporain – jeune public et familles Mardi 11 avril, 19h00

Un conte sensible et drôle à la découverte de la création musicale ou l’histoire d’une petite fille et d’un pou cherchant à recréer le « son de l’arc-en-ciel ». Une création imaginée à l’occasion des 50 ans de l’Ensemble 2e2m par le compositeur Karl Naegelen et l’écrivain Julien Gaillard. Guidés par la chanteuse/conteuse Élise Caron et les musiciens de 2e2m, les enfants et leurs familles s’aventureront dans une exploration du son et de l’écoute, laissant libre cours à leur imagination !

PROGRAMME

Musique- Karl Naegelen

création mondiale • commande de 2e2m

avec l’aide à production et la commande musicale de la Sacem

pour soprano/conteuse, flûte, piano, percussions, violon, violoncelle

Livret- Julien Gaillard

Direction musicale- Florent Didier

Lumières- Lila Burdet

DISTRIBUTION

Elise Caron -récitante

Jean-Philippe Grometto -flûte

Clément Delmas -percussions

Chae-Um Kim -piano

Dorothée Nodé-Langlois -violon

Sarah Givelet -violoncelle

Production 2e2m. Avec l’aide à production et la commande musicale de la Sacem et avec le soutien de la Maison de la Musique Contemporaine et de la Spedidam.

Conservatoire Edgar-Varèse 13 rue Louis Calmel, 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine