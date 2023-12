CALYPSO SERVICE Agent de Sécurité filtrage à SAINT DENIS Gennevilliers CALYPSO SERVICE Agent de Sécurité filtrage à SAINT DENIS Gennevilliers, 21 décembre 2023, . CALYPSO SERVICE Agent de Sécurité filtrage à SAINT DENIS Jeudi 21 décembre, 10h00 Gennevilliers Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2023-12-21T10:00:00+01:00 – 2023-12-21T12:00:00+01:00 Présentation du Poste d’Agent de Sécurité Filtrage a Saint Denis

pré requis: avoir son habilitation carte CNAPS a minima Evènementiels ou Titre Pro d’APS

permis de conduire B

Sauveteur Secouriste du Travail à Jour ( connaitre les premiers geste sur une personne perdant connaissance/ ayant subi un attentat avec hémorragie importante connaitre les premiers geste de secours a effectuer -accueil des participants à 10H00 -Présentation de l'entreprise CALYPSO et du poste d'Agent Sécurité Filtrage a Saint Denis Jobdating pour les candidats intéressés Gennevilliers 92230 Gennevilliers

