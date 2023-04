SORTIE NATURE : BIEN-ÊTRE EN FORÊT Gennes, 17 septembre 2023, Gennes-Val-de-Loire.

Accompagnée d’une guide nature formée à la sylvothérapie, venez profiter du bien-être des arbres pour vous ressourcer, vous offrir un moment de détente unique, rien que pur vous, loin de l’agitation quotidienne en vous reconnectant à la nature..

Gennes

Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Accompanied by a nature guide trained in sylvotherapy, come and take advantage of the well-being of the trees to recharge your batteries, offer yourself a unique moment of relaxation, just for you, far from the daily hustle and bustle by reconnecting with nature.

Acompañado por un guía de naturaleza formado en silvoterapia, venga a aprovechar el bienestar de los árboles para recargar las pilas y ofrecerse un momento único de relajación, sólo para usted, lejos del ajetreo cotidiano, reconectando con la naturaleza.

In Begleitung einer Naturführerin, die in Waldtherapie ausgebildet ist, können Sie das Wohlbefinden der Bäume genießen, um neue Energie zu tanken und sich einen einzigartigen Moment der Entspannung zu gönnen, ganz für sich allein, weit weg von der Hektik des Alltags, indem Sie sich wieder mit der Natur verbinden.

