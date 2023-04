SORTIE NATURE EN FAMILLE : JEUX DE FORÊT Gennes, 8 juillet 2023, Gennes-Val-de-Loire.

Au cours d’une balade forestière, venez vivre un moment magique et inoubliable en famille auprès des arbres..

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 12:30:00. EUR.

Gennes

Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire



During a forest walk, come and experience a magical and unforgettable moment with your family in the trees.

Durante un paseo por el bosque, venga a vivir un momento mágico e inolvidable con los árboles.

Während eines Waldspaziergangs erleben Sie mit Ihrer Familie einen magischen und unvergesslichen Moment bei den Bäumen.

