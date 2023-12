Jean-Pierre, lui, moi / Thierry Combe, Pocket Théâtre Gennes-sur-Glaize, salle polyvalente Gennes-Longuefuye, 10 février 2024 19:30, Gennes-Longuefuye.

Jean-Pierre, lui, moi / Thierry Combe, Pocket Théâtre 10 et 11 février 2024 Gennes-sur-Glaize, salle polyvalente placement numéroté

plein tarif 11 €, tarif réduit 7 €

Dans cette délicate traversée, le comédien navigue entre réalité et fiction, incarnant toute une galerie de personnages et nous fait partager un panel de situations farfelues, tendres ou injustes. Passant de l’annonce du handicap aux parents à des moments d’intimité fraternelle ; d’une fête d’anniversaire au foyer où vit son frère au regard des amis, il aborde ce sujet sensible avec un mélange détonnant d’humour brut, de délicatesse et de pudeur. Un seul-en-scène inouï qui partage l’histoire d’une famille extraordinaire avec une formidable générosité !

Gennes-sur-Glaize, salle polyvalente 2 rue des Oiseaux 53200 Gennes-Longuefuye Gennes-Longuefuye 53200 Gennes-sur-Glaize Mayenne Pays de la Loire

2024-02-10T20:30:00+01:00 – 2024-02-10T22:30:00+01:00

2024-02-11T17:00:00+01:00 – 2024-02-11T19:00:00+01:00

handicap théâtre

Hélène Dodet