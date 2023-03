PRINTEMPS A LA FERME – VILLETTE EN DIRECT Gennes-Longuefuye Gennes-Longuefuye Catégories d’Évènement: Gennes-Longuefuye

Mayenne Gennes-Longuefuye . Du 20 mars au 20 juin 2023, Bienvenue à la ferme fête le printemps avec un programme bien garni proposé par les producteurs du réseau bienvenuealafermepaysdelaloire. Ce sont plus de 30 fermes qui vous ouvrent leurs portes pour présenter leurs métiers, productions, produits fermiers et savoir-faire. L’occasion de vivre un moment ludique et pédagogique autour des saveurs de leurs terroirs. VILLETTE EN DIRECT

VENTE DIRECTE DE VIANDE D’AGNEAU, FERME PÉDAGOGIQUE

1er mercredi et samedi de chaque mois : de 14 h à 16 h 30

Léon le mouton vous ouvre les portes de sa ferme le temps d’une visite pédagogique. Parcourez les champs et partez à la rencontre du troupeau de Léon. De retour à la ferme, participez avec l’éleveur au travail en bergerie. La visite est accompagnée de jeux, quiz et activités ludiques. Vendredis 21 et 28 avril (vacances scolaires) : de 15 h 30 à 18 h

Le mois d’avril est rythmé par la naissance des agneaux à Villette. L’atelier en bergerie évolue donc au fil de l’actualité sur la ferme. Tarifs :

adulte/enfant + de 6 ans : 8 €,

enfant de 2 à 5 ans : 5 €,

moins de 2 ans : gratuit. Réservation obligatoire par téléphone ou directement sur le site internet.

Autre information : espace pique-nique à disposition pour prendre votre goûter sur place. Accès : 1er chemin à droite en sortant de

Longuefuye en direction de Ruillé-Froid Fonds. À 15 minutes de Château-Gontier, à 30 minutes de Laval, Sablé-sur-Sarthe et Craon. Rencontrez nos agriculteurs lors d’une découverte ludique, pédagogique et savoureuse. Ici, vous êtes les bienvenus. contact@villetteendirect.fr +33 6 73 57 54 35 https://www.villetteendirect.fr/ Gennes-Longuefuye

