CIRCUIT FERMIER ET GOURMAND La Rouérie, 11 juin 2023, Gennes-Longuefuye.

A l’occasion du Printemps BIO, nous avons le plaisir de vous convier à notre « Circuit Fermier et Gourmand » le dimanche 11 juin sur la commune de Longuefuye..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . .

La Rouérie Les Vergers de la Rouérie

Gennes-Longuefuye 53200 Mayenne Pays de la Loire



On the occasion of the Organic Spring, we are pleased to invite you to our « Circuit Fermier et Gourmand » on Sunday, June 11 in the town of Longuefuye.

Con motivo del Printemps BIO, tenemos el placer de invitarle a nuestro « Circuit Fermier et Gourmand » el domingo 11 de junio en la comuna de Longuefuye.

Anlässlich des BIO-Frühlings freuen wir uns, Sie zu unserem « Circuit Fermier et Gourmand » am Sonntag, den 11. Juni in der Gemeinde Longuefuye einzuladen.

