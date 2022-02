Genius Loci / Performance dansée Miers, 24 juin 2022, Miers.

Genius Loci / Performance dansée Miers

2022-06-24 21:00:00 21:00:00 – 2022-06-24 00:00:00 00:00:00

Miers Lot Miers

Genius Loci, locution latine qui peut se traduire par « esprit du lieu » est un projet artistique du chorégraphe, danseur et

performeur Christophe Le Goff.

En ce début d’été, le hameau de Barrières sera le terrain de jeu et de création de l’artiste… et quel terrain de jeu ! Hameau partiellement en ruine et témoin de l’organisation des sociétés paysannes autarciques du Quercy, le site se veut aussi un lieu d’ouverture et de réflexion autour de la transition écologique et de la coopération.

Le Genius Loci au Hameau de Barrières à Miers sera une performance crée à l’issue de 5 jours de résidence sur place.

Elle se déroulera durant le séjour d’une équipe de lycéens écodélégués réunis pour vivre une expérience collective proche de la nature et participer au projet de restauration du hameau. Cette résidence sera donc aussi l’objet de rencontres et d’ateliers entre artistes et élèves, autour de « l’esprit » du Hameau. Rendez-vous le dernier jour de résidence pour vivre ensemble le Genius Loci du hameau de Barrières.

Infos >> Parc / 05 65 24 20 50

©P.Monniaux

Miers

dernière mise à jour : 2022-02-18 par