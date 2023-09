Animation « Planétarium nomade – Terre du ciel » Genillé, 21 octobre 2023, Genillé.

Genillé,Indre-et-Loire

Dans le cadre du festival « Et si on parlait », la médiathèque propose une animation nommée : planétarium nomade « Terre du ciel ».

3 séances d’une heure à partir de 14h.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 17:00:00. EUR.

Genillé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



As part of the « Et si on parlait » festival, the mediatheque is offering a mobile planetarium called « Terre du ciel ».

3 one-hour sessions starting at 2pm

En el marco del festival « Et si on parlait », la biblioteca multimedia propone un planetario móvil llamado « Terre du ciel ».

3 sesiones de una hora a partir de las 14.00 h

Im Rahmen des Festivals « Et si on parlait » bietet die Mediathek eine Animation mit dem Namen: nomadisches Planetarium « Terre du ciel ».

3 einstündige Sitzungen ab 14 Uhr

Mise à jour le 2023-09-20 par Loches Touraine Châteaux de la Loire