Journée du patrimoine Genillé, 16 septembre 2023, Genillé.

Genillé,Indre-et-Loire

Visite historique de 2h dans le bourg du village et de l’extérieur du château..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 17:00:00. EUR.

Genillé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



2-hour historical tour of the village and exterior of the château.

Recorrido histórico de 2 horas por el pueblo y el exterior del castillo.

2-stündiger historischer Rundgang durch den Marktflecken des Dorfes und von außen durch das Schloss.

