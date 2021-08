Génial au Japon • Pop électro Maison des arts vivants, 7 janvier 2022, Villenave-d'Ornon.

Génial au Japon • Pop électro

Maison des arts vivants, le vendredi 7 janvier 2022 à 19:30

Génial au Japon est le projet de Blandine Peis et Émeline Marceau, formé en 2016. ——————————————————————————— ### Grandes ferventes du « Do it Yourself », ces deux Bordelaises composent une musique qui laisse la part belle à des rythmiques électro, des mélodies pop et des envolées rock. Sur leur EP « In Between » (2017), puis leur album « Imanust » (2019), les boîtes à rythme percutent sans froisser les sens, les synthés se font épais ou célestes, et les guitares – déliées ou distordues – finissent de tapisser un décor jamais figé, toujours en mouvement. Leur nouveau maxi, baptisé « Portraits » (octobre 2021), met en avant l’humain à travers cinq titres à l’effigie d’une pop mélancolique où la musique est intimement liée à l’image, via cinq clips vidéos-concepts en forme de court-métrage. Dans le cadre des P’tites scènes de l’iddac, venez découvrir ce duo en profitant de l’apéritif qui vous sera offert. + d’infos service culturel : 05 57 99 52 24

Tout public • Durée : 1 h • Tarif : 6 €

Apéro-concert P’tites scènes

Maison des arts vivants Chemin de Leysotte, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde



