Musique et vidéo à partir de 6 ans Réalisée spécialement pour les grands et les plus petits, cette performance audiovisuelle croise les univers du vidéaste-graphiste Antonin Sohier (artiste visuel, Prix du Meilleur Clip Electro au BDX Clip Festival) et du groupe Génial au Japon. Un spectacle, placé sous le signe de l’énergie et de l’émotion qui vous proposera une immersion dans un monde habité nourrissant aussi bien les rêves que la réalité. L’occasion de (re)découvrir la musique du duo Génial au Japon, croisement ludique d’ambiances électroniques, de basses épaisses guidées par deux voix aériennes. Création originale proposée dans le cadre du Carnaval des 2 Rives 2022 en partenariat avec la Rock School Barbey et le Rocher de Palmer

Entrée libre // Réservation conseillée

